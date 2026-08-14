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Dünya
AA 14.08.2026 00:30

İngiltere'de skandal: Bağışlara sağlanan vergi desteği İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı

İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin, Gazze Şeridi'ne saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik "terapötik iyileşme" programları için kullanıldığı iddia edildi.

İngiltere'de skandal: Bağışlara sağlanan vergi desteği İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in haberine göre, İsrail merkezli "Yahalom Foundation" adlı kuruluş, İngiltere'deki destekçilerini bağışlarını ülkede kayıtlı bir yardım kuruluşu olan "UK Toremet" üzerinden yapmaya yönlendirdi.

Haberde, bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından yüzde 25 "Gift Aid" vergi desteği eklendiği belirtildi.

Declassified'ın ulaştığı e-postalarda, Yahalom Foundation'ın İngiltere'deki destekçilerine, bağışlarını "İngiltere'deki kayıtlı ortak platform" üzerinden yapmaları halinde tam vergi tanınması sağlanacağı ve Gift Aid'in devreye gireceği bilgisini verdiği aktarıldı.

Haberde, Yahalom Foundation'ın bağış projeleri arasında, Gazze'den dönen askerler için 5 bin sterlinlik "terapötik iyileşme yolculuğu" ve bireysel psikolojik tedavilerin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca, haberde, kuruluşun ayrıca ölen İsrail askerleri için 100 bin sterlinlik anma salonu inşa etmek üzere bağış topladığı belirtildi.

UK Toremet ise Declassified UK'e yaptığı açıklamada, Yahalom Foundation'a "yararlanıcılarına travma sonrası stres bozukluğu tedavisi sağlanması" amacıyla fon verdiğini doğruladı.

Kuruluş, fonların yalnızca belirlenen amaç doğrultusunda kullanıldığını, ruh sağlığı tedavisinin İngiliz hukukuna göre hayır amacı taşıyan tıbbi ve sosyal destek kapsamında olduğunu savundu.

İngiltere Yardım Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, bir yardım kuruluşunun yabancı bir ordunun askerini desteklemek amacıyla fon toplamasının "yasal ya da kabul edilebilir olmadığını" bildirmişti.

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