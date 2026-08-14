Muş'ta ters yönde ilerleyen araç ambulans kamerasına takıldı

Muş-Varto kara yolunda seyir halinde olan 112 Ambulans ekibi, karşı yönden gelen bir araçla karşılaştı.
Ambulans ekibi, tek yönlü yolda ters istikamette ilerleyen araç sürücüsü hakkında yetkililere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek kural ihlali yapan sürücü A.K.'yı tespit etti.
Trafik Jandarması ekiplerince sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi" suçundan 10 bin lira idari para cezası uygulandı.