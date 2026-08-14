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Dünya
AA 14.08.2026 01:23

Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı" ve "Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar"ı imzaladı.

Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'nda, Mısırlı bakanlar Abdulati ve Salih ile sırasıyla "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı" ile "Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar"a imza attığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca Mısırlı Bakan Abdulati'nin, "Türkiye ile Afrika Kıyı Ülkeleri Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na Mısır'ın Katılım Belgesi"ni de imzaladığı aktarıldı.

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