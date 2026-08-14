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Dünya
Sciencealert 14.08.2026 06:51

Deniz anası sürüsü, nükleer reaktörü durdurdu

Fransa’nın kuzeyindeki Gravelines Nükleer Güç Santrali, deniz anası akını nedeniyle iki yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı.

Deniz anası sürüsü, nükleer reaktörü durdurdu

Nature kaynaklı habere göre, reaktörleri soğutmak için kullanılan su pompalama istasyonlarını tıkayan yoğun deniz anası kütlesi nedeniyle santralde tedbir amaçlı üretime ara verildi.

Aynı santral, 11 Ağustos 2025 tarihinde de benzer bir deniz anası işgali nedeniyle dört ünitesini kapatmak zorunda kalmıştı.

İşletmeci firma EDF'nin benzer bir olayı önlemek için yüz binlerce euro harcamasına rağmen olayın 12 ay sonra birebir tekrarlandığı bildirildi.

Uzmanlar, yaşanan bu durumun iklim değişikliğinin ciddi bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Yükselen deniz suyu sıcaklıkları, deniz analarının beslendiği plankton miktarını artırırken, canlının üreme döngüsünü de hızlandırıyor.

EDF, tesis çevresine balıkçı tekneleri konuşlandırarak deniz anası kütlelerini santralden uzak tutmaya çalıştığını ve tesisin önümüzdeki günlerde tam kapasiteye döneceğini açıkladı.

Hayvanların insan altyapısına yönelik beklenmedik müdahaleleri

Haberde, doğanın insan altyapısını ve bilimsel tesisleri aksattığı tek olayın deniz anaları olmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesi sonucu binden fazla elektrik kesintisi yaşandığı ve 2 bin 500'den fazla abonenin elektriksiz kaldığı hatırlatıldı.

Benzer şekilde Washington'daki Yerçekimsel Dalga Gözlemevi'nde (LIGO) buz tutan soğutma borularını gagalayan kuzgunların hassas ölçüm cihazlarında veri bozulmalarına yol açtığı, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda ise soğutma sistemlerine düşen bir ekmek parçası yüzünden elektrik kesintisi meydana geldiği belirtildi.

Uzmanlar, bu tür vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve yaşam alanlarını değiştirmesinin bir yansıması olduğunu vurguluyor.

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