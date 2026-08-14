Birçok ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Bartın'da elverişsiz hava şartları nedeniyle 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiğinden, denizlerde oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle vatandaşların emniyetinin sağlanması ve boğulma olaylarının önüne geçilmesi maksadıyla belirlenen plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, "Yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü Plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos'ta denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

İlçelerin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle Karasu'da bugün, Kaynarca'da ise 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklanmıştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

İstanbul

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.