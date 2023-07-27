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Türkiye
AA 27.07.2023 07:54

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'de seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.

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