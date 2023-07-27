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Türkiye
TRT Haber 27.07.2023 07:06

Zirve yer değiştirdi: İstanbul serinleyecek, Ankara kavrulacak

Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul bugün serinleyecek. Ankara'da ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Zirve yer değiştirdi: İstanbul serinleyecek, Ankara kavrulacak

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak.

Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Başkentte sıcaklık artacak

Ankara'da ise sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Yarın da 29 dereceye inecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Batı bölgelerde sıcaklık azalacak ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz: Batı bölgelerimizdeki sıcaklık iç bölgelere hareket etmiş olacak. Ve bu iç bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz. Güney kesimlerimizde yine Adana olsun, Antalya olsun yer yer 40 dereceye varan sıcaklıkları göreceğiz.

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