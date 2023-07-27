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Türkiye
İHA 27.07.2023 05:51

Kocaeli'de 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu

Son 23 yılın en sıcak gününü geçiren Kocaeli’de gece saatinde kısa süreliğine fırtına etkili oldu. Kentte yarın yağmur yağması bekleniyor.

Kocaeli'de 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Kocaeli’de gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülmüş, 13 Temmuz 2000 tarihinden bu yana en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti.

Gece saat 04.00 sıralarında ise sıcaklık bir anda kırılarak yerini fırtınaya bıraktı.

Kısa süreli fırtınada zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Açık kafelerde oturan vatandaşlar bir süreliğine dışarı çıkmakta güçlük çekti. Fırtınanın etkisi ise uzun sürmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre akşam saatlerinde yağmur yağması bekleniyor.

"Fırtınadan dolayı kimse dışarıya çıkamıyor"

Gündüz yaşanan sıcağın üstüne bu sefer de fırtınadan dolayı insanların çıkmakta güçlük yaşadığını ifade eden Malik Yazıcı, “Sabah çok sıcaktı. Şimdi fırtınadan dolayı kimse dışarıya çıkamıyor. Seka Park’taki su fıskiyeleri herkesi ıslatıyor şu anda. Şu an güzel hava ama fırtınadan dolayı insanlar sıkıntı da yaşayabilir” diye konuştu.

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