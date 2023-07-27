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Türkiye
İHA 27.07.2023 04:31

Mahalleli, kaza yapan alkollü sürücüye saldırdı

Pendik'te öfkeli mahalleli, alkollü olması sebebiyle kaza yapan sürücüyü dövdü. Vatandaşlardan biri de polis otomobilinin kapısını açarak araç içine bindirilen alkollü sürücüye saldırdı.

Mahalleli, kaza yapan alkollü sürücüye saldırdı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak kaza yaptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken sesleri duyan vatandaşlar olay yerine geldi. Takla atan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu iddia eden mahalleli ise sürücüye tepki göstermeye başladı.

Olay yerinde bulunan mahalleliyle kaza yapan sürücü arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Taraflar arasında yaşanan kavga sonrası bir vatandaş polis otomobilinin kapısını açarak araç içine bindirilen alkollü sürücüye saldırdı.

Kaza yapan sürücünün olay yerinden götürülmesiyle yaşanan kavga son bulurken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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