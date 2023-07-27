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Türkiye
AA 27.07.2023 04:20

Bilecik'te kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Bilecik'te kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Camicedit Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan A.A., sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuyudan yüksek derecede metan gazı kokusu gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yapamadı.

Ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, gaz maskeleriyle kuyuya inerek Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kalkandelen'in cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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