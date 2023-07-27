Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2023 01:09

Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır söndürüldü.

Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı
[Fotograf: AA]

Başkenti Kırıkkale'ye bağlayan kara yolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ferhat Yiğit idaresindeki boş konteyner taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, tırda yangın çıktı.

Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı

Yangın nedeniyle tırın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Yunanistan'daki orman yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
00:41
Zelenskiy: NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz
00:40
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi
00:33
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
00:32
Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor
00:33
Suudi Arabistan, çölleşmeyle mücadele için 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirecek
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ