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Türkiye
AA 27.07.2023 00:34

Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

 

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