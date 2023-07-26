Tokat'ta terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi

Tokat Valiliği, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Almus ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde geçmiş yıllarda DHKP/C terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiğini açıkladı.
Kullanılmış ve birçoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınaktaki delil niteliği taşıyan gereçler adli işlem kapsamında muhafaza altına alındı.
Taşınmayacak durumda olanlar ise sığınak ile birlikte imha edildi.