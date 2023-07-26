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Türkiye
İHA 26.07.2023 22:42

İstanbul'da sıcaktan elektrik kabloları yandı

İstanbul Ümraniye’de elektrik direğinde bulunan ve sıcak havalara dayanamayan elektrik kabloları yandı. Vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul en sıcak günlerini yaşarken, iddiaya göre Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Kale Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki elektrik kabloları yüksek sıcaklığa dayanamayarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın nedeniyle elektrik kabloları koparak yola düştü.

O esnada yoldan geçen kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Yangın anlarına tanık olan bir vatandaş, "İçerideyken bir anda flaş çaktı. Çat çat sesler geldi. Sonra baktım ki kablo kopmuş alevler içinde. İnsanlara kaçın diye bağırdık. Ondan sonra yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Sonra da 186'yı aradık" dedi.

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