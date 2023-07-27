Girişin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajı sayısı 15'e çıktı

Türkiye'nin en güzel kıyılarında yapıldılar. Temizlik ve konforlarıyla halkın ilgi odağı oldular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Antalya, Çeşme, Bodrum gibi gözde tatil mekanlarında açılan ücretsiz halk plajı sayısı 15'e ulaştı.

5 yıldızlı otel konforundaki o plajlardan biri de dünyaca ünlü Bodrum Türkbükü Koyu'nda...

Bodrum Türkbükü Halk Plajı'nda otoparktan restorana her türlü hizmet alanı bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum Türbükü Halk Plajı hizmet kalitesiyle fark yarattı

Plaj Sorumlusu Ayşe Kazancı, plajla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası çok ünlü simaların ve popüler mekanların olduğu pahalı bir koy. Böyle bir koyda giriş ücretimiz yok. Otopark ücretimiz 40 TL. Şezlong ve şemsiye satın almak isteyen misafirlerimiz 130 TL karşılığında hizmet alabiliyorlar. Aynı zamanda yemek menümüzün fiyatları da çok makul."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki "5 yıldızlı ücretsiz halk plajı" sayısını 35'e, şezlong sayısını da yaklaşık 30 bine çıkarmayı hedefliyor.

Kamera: Serhat Alabuğa