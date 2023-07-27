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Türkiye
İHA 27.07.2023 03:30

Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahı ve satırlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A. yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti.

M.A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T.  ve İ.Ö. yaralandı. M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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