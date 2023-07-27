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Türkiye
İHA 27.07.2023 03:58

Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu

Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede bulunan Yıldız Sarayı'nda görevli Özel Harekat polisleri de söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Yıldız Hamidiye Camisi'nde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kesinlik kazanması bekleniyor.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

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