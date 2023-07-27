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Türkiye
AA 27.07.2023 07:39

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı. 

Öte yandan, yaklaşık 9 saattir süren yangında son durum havadan dron ile görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın kontol altında

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Karacabey vatandaşlara "Yangınlarla mücadelemiz sürerken lütfen azami dikkat edelim" uyarısında bulundu.

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Çanakkale Orman Yangını
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