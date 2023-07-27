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Türkiye
AA 27.07.2023 08:01

İzmir Kınık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının gece boyunca yapılan havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir Kınık'taki orman yangını kontrol altına alındı

İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri çalışma yürüttü. 

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

"Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen 600 kişi öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

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İzmir Orman Yangını
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