Kemer yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yangın başından bu yana yerleşim yerlerini tehdit etmiyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangının son durumuna ilişkin bilgi verdi:

"Kemer’deki yangın karadan ulaşımın mümkün olmadığı bölgede. Çok büyük bir alanda etkili olmadı. 2 günü aşkın devam eden bir yangın. Yangın başından bu yana yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

Çok şükür ki bir vadinin içinde yangın. 400 hektarlık alanda etkili oluyor. Hava araçlarımızla müdahale sürüyor."