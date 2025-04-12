Çok Bulutlu -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2025 07:21

Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı.

Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı
[Fotograf: AA]

Kayseri'yi Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, ekiplerin çalışmasının ardından çift yönlü olarak ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan Pınarbaşı-Gürün, Yeşilhisar-Niğde ve Ankara-Kırşehir kara yollarında da trafik akışı normale döndü.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Erciyes ve Pınarbaşı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından siz değerli hemşehrilerimizin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kar Yağışı Kayseri Malatya Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
06:47
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
06:21
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
06:13
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
06:06
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
06:22
İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ