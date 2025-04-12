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Türkiye
AA 12.04.2025 06:41

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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