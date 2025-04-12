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Türkiye
TRT Haber 12.04.2025 06:15

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacak. Yağışlı sistem ise önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ve önümüzdeki üç günlük süreçte ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Orta ve Doğu Akdeniz yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 19, İzmir'de 21, Antalya'da 25, Adana'da 25, Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14 dereceye kadar yükselecek.

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