Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de yağışların sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20, yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.