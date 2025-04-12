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Türkiye
TRT Haber 12.04.2025 06:59

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de yağışların sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20, yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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