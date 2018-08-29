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Kasasında traktör yüklü kamyonetten 54 kilo esrar çıktı: 1 tutuklama

Adana'da, kamyonet kasasında taşınan traktörde yapılan aramada, lastiğe gizlenmiş 54 kilo 950 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Kasasında traktör yüklü kamyonetten 54 kilo esrar çıktı: 1 tutuklama

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolu merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında şüpheli araçları denetledi.

Kasasında traktör yüklü bir kamyoneti durduran ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

2 kişi gözaltına alındı

Dedektör köpeğin traktörün arka lastiğine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 32 pakette 54 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki A.Y. ve C.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: traktör, esrar, Adana
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