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Babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu

İzmir'de babasının tabancasıyla oynayan 8 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu

İzmir Bayındır'da yaşayan Ali ve Derya Ç. çifti, seraya çalışmaya gittiği sırada 8 yaşındaki çocukları Muhammed Mustafa'yı babaannesine bıraktı.

İddiaya göre, Muhammed Mustafa bir süre sonra habersiz şekilde kendi evlerine giderek babasının tabancasıyla oynamaya başladı.

Bu sırada, tabancanın ateş alması sonucu Muhammed Mustafa silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, bayındır, silah, çocuk
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