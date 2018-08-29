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İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da dört katlı bir apartmanda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İstanbulda 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Fatih'te dört katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

Yangın nedeniyle apartman sakinleri yoğun duman içerisinde kalan binayı boşaltırken, en üst kattaki dairede mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif şekilde dumandan etkilenen söz konusu kişinin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, fatih, yangın
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