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İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da dört katlı bir apartmanda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 06:28





