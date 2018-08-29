  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.392
    EURO 7.462
  • BIST 93712.77
    ALTIN 246.747
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Amasya Merzifon'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Amasyada yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Ankara'dan Trabzon'a giden Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. 

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Adem Boğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ahmet Güven, Selçuk Başdoğan, Elyas Savcı, Ayşe Savcı, Beytullah Doğancı, İklim Kürklü, Hayriye Kürklü, Emrullah Doğan, Mehmet Akif Parlak, Musa Arslan, Fatma Alcı, Tacettin Babaoğlu ve İbrahim Kaya ise ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yolcu otobüsü, trafik Kazası, Amasya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER