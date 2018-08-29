Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Ankara'dan Trabzon'a giden Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Adem Boğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ahmet Güven, Selçuk Başdoğan, Elyas Savcı, Ayşe Savcı, Beytullah Doğancı, İklim Kürklü, Hayriye Kürklü, Emrullah Doğan, Mehmet Akif Parlak, Musa Arslan, Fatma Alcı, Tacettin Babaoğlu ve İbrahim Kaya ise ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA