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Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı: 12'si turist 15 yaralı

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne tır çarptı. Kazada, 12'si Rus turist 15 kişi yaralandı.

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Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı: 12si turist 15 yaralı

Antalya Serik-Aksu D400 Karayolu'nda meydana gelen olayda, 25 turisti havalimanına götürmek için Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat idaresindeki midibüse, Süleyman Korkmaz yönetimindeki tır çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, Ahmet Doğan yönetimindeki bir başka araca vurdu. 25 Rus turistin bulunduğu tur midibüsü, yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada sürücüler Süleyman Korkmaz, Ahmet Doğan ve Zabit Bayat ile 12 Rus turist yaralandı. 

Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolu'nda trafik yaklaşık 3 saat tek şeritten verildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA, İHA

Etiketler: tır, rus turist, midibüs, kaza, antaya
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