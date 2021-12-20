Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kars'ın köy yollarında kar mesaisi
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollardan 34'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Karakale köyünde, yolda mahsur kalanlar olduğunun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.
Kar küreme araçları devreye girdi, yollarda kalan araçlar kurtarıldı. Köylüler çalışmalara traktörleriyle destek verdi.
Kapalı 50 köy yolundan 34'ü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer köylerde ise çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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