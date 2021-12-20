Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. 23 Aralık Perşembe günü ise sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

Salı ve Cuma günleri arasında bazı şehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara -9/-2

İstanbul 0/6

İzmir 5/14

Konya -12/0

Samsun 1/10

Trabzon -1/7

Erzurum -19/-6

Ardahan -22/-9

Diyarbakır -5/6