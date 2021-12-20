Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. ile G.O.Y.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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