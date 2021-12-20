Meteorolojiden 4 ile uyarı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava bulutlu ve karlı olacak. Van ve Muş'un güney ilçelerinde bugün, Bitlis ile Hakkari'de de yarın yoğun kar bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı
İl merkezleri için gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.
Bölgede yoğun kar beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
20 Aralık 2021 (Pazartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 20, 2021
Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CBVAuh7p0e