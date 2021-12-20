Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışının ardından 234 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda şarampole kayan bir araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale'de 9, Erciş’te 1, Muradiye’de 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Çemişgezek’te 2, Hozat’ta 14, Mazgirt’te 18, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 34, Pertek’te 5 ve Pülümür’de de 40 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmişti.

Bitlis

Bitlis'te de 76 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Muş

Muş'ta ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adıyaman

Adıyaman'da geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 11 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunun trafiğe kapandığı öğrenildi.

Erzurum

Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 525 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Soğuk havanın etkisiyle de bazı cami şadırvanları dondu, yol ve kaldırımlar kısmen buzla kaplandı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kar ve tipi kent merkezi ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 7, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 10, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 3 köy yolundan 2'si çalışmalar sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Taşkıran ve Mezra köylerinde karla mücadele çalışmaları ile yeniden ulaşım sağlandı.

Gökçe köyü yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Elazığ

Elazığ'da İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Kar yağışının devam ettiği ilçelerden Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 6 ve Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.