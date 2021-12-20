Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da cip bariyere çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sultanbeyli'de, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti Sultanbeyli Mecidiye Gişeleri mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, Mecidiye Gişeleri kavşağında bariyerlere çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri de kazada cipe saplanan bariyeri çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:41
- 03:03
- 02:09
- 03:24
- 04:16
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz