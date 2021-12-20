Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde, Serkan O.'ya ait park halindeki dolmuşun motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede aracın diğer kısımlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.