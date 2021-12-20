Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeki dolmuş yandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de park halindeki dolmuşta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde, Serkan O.'ya ait park halindeki dolmuşun motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede aracın diğer kısımlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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