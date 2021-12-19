Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
İstanbul Büyükçekmece'de bir kuyuda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beykent Mahallesi'nde kuyuya düşen köpek mahsur kaldı.
Kuyudan gelen sesler üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle kuyuya inen itfaiye eri, köpeği çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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