Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan-Yedisu kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Erzincan ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi kara yolu üzerinden otomobiliyle Muş'a giden sürücü, Derindere mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye Yedisu Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi.
İş makinesi ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan sürücüyü kurtardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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