Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ula ilçesinde seyreden bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, tomruklara sıçramadan söndürüldü.
Metin Eryiğit yönetimindeki tomruk yüklü tır, Muğla-Ula kara yolu Sakartepe mevkisindeki rampada alev aldı.
Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışan Eryiğit, alevlerin yayılması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, hasara neden oldu.
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