Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 3 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
İlçeye bağlı Taşkıran, Mezra ve Gökçe köylerine ulaşımı sağlayan yollar gün boyu yağan karın etkisiyle ulaşıma kapandı.
Ekipler, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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