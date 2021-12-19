Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında Zonguldak ve Bartın arasında rüzgarın, yarın öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.