Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında Zonguldak ve Bartın arasında rüzgarın, yarın öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Sağanak Meteoroloji
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