Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşıma kar engeli
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümü yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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