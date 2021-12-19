Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Y.T. hayatını kaybetti.
Böylelikle ilçede metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "İlçemizde yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olayları kapsamında 16 vatandaşımızın hayatı tehlike ile ilçemiz ve Gaziantep'teki hastanelere başvurmuştur. Bugün itibarıyla ölen kişi sayısı 6'ya yükselmiştir. 3 vatandaşımızın ise hastanelerde tedavisine devam edilmektedir" denildi.
Etiketler: Gaziantep Sahte İçki
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