Sakarya'da, bisikletli ulaşımının yaygınlaşması için çeşitli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen "Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı" ihalesini 27 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Planda bisikletin yoğun kullanım alanları belirlenerek, anket ve analizler yapılacak, çalıştaylar düzenlenecek ve mevcut bisiklet ağını tamamlayacak 50 kilometrelik güzergah seçilerek buralara yönelik bisiklet yolları hazırlanacak.

Ulaşım aracı olarak ele alınacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulaşım planıyla bisikletin ulaşım amaçlı kullanımını ele alacaklarını belirtterek şunları söyledi:

"Bisikletin kullanım amaçları, kullanım süreleri, bisiklet modelleri gibi bilgileri kapsayacak anketler düzenleyecek, verileri tüm yönleriyle analiz edeceğiz. Başta bisiklet kullanımının yoğun olduğu koridorlarda olmak üzere, kullanıcı anketleriyle eş güdümlü hafta içi gün içerisinde bisiklet sayımları yapacağız."

Hedef 500 kilometre bisiklet yolu

Mevcut bisiklet ağını tamamlayacak nitelikte 50 kilometrelik güzergahın seçilip buralara ilişkin bisiklet yolu projeleri hazırlanacağını aktaran Yüce, planın, bisiklette dünyanın marka şehirlerinden biri olacak Sakarya'nın geleceği için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yüce, Sakarya'nın bisikletli ulaşım master planı ile bu alandaki iddiasını güçlendireceğini belirterek, 500 kilometre bisiklet yolu hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.