Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek.

Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.

Tunceli'de eğitime kar engeli

Bir kar tatili haberi de Tunceli'den geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaykamakamlık, ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

Bingöl

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı açıklandı.

Karaman

Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Başyayla ve Sarıveliler Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Denizli

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars’ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.12.2021 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 20 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretim yapılamayacak.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 (bir) gün süre ile idari izinli olacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Sivas

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır" denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.