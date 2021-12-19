Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Yolun trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapılıyor

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor.

1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeniyle de uzun araçların geçişine izin verilmiyor ve araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı Akseki’den başlayarak Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili oldu. Çok sayıda mahallenin de yolları da kapandı.

Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları devam diyor.