Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Karakeçili'de bir ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Rabia (28), Zahide Nur (8) ve Aybüke Zümra Tosun (4), ambulanslarla kaldırıldıkları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bahşılı ilçesi Büyük Sarıkaya köyünde de sobandan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Naile Günateş ve Ayşegül Karakoç (26), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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