Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta kar yolu kapattı, 10 araç mahsur kaldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. 10 araç ile birlikte yaklaşık 30 kişi yolda mahsur kaldı.
Muş'ta, erken saatlerde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 11 köy 3 mezranın bulunduğu Yazladeresi köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolda 10 araç ve yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı.
Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 10 araç yolda mahsur kaldı. Merkeze bağlı Yazla Deresi Mevkii’ndeki son durumu @trthaber görüntüledi.https://t.co/YyMx6HplL9 pic.twitter.com/Isflo9lM5S— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 19, 2021
İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yolu açma çalışmalarına başladı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Muş
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