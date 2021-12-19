Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kar etkili oldu: 130 köy yolu ulaşıma kapandı
[Bingöl Karlıova - Fotoğraf: AA ]
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl'ün Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz