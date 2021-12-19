İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarında 2021'de yolcu ve uçuş istatistiklerinde geçen yıla göre belirgin artış yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarındaki seferlerle toplam 33 milyon 261 bin 923 yolcu uçtu.

Havalimanından geçen yolcuların 9 milyon 635 bin 405’i iç, 23 milyon 626 bin 518'i dış hatlardan uçuş yaptı.

Toplamda 56 milyon yolcu ağırlandı

İstanbul’daki havalimanlarından iç hatlarda 24 milyon 621 bin 677, dış hatlarda 31 milyon 398 bin 778 olmak üzere toplam 56 milyon 20 bin 455 yolcu hizmet almış oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 37 milyon 511 bin 480 olmuştu.

Yolcu sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttı. Bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu sayısındaki artış 18 milyon 508 bin 975 olarak belirlendi.

Sefer sayısı yüzde 41 arttı

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak ile kasım ayları arasında toplam 251 bin 647 sefer yapıldı. 72 bin 813 iç ve 178 bin 834 dış hat seferi gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu dönemde iç hatta 103 bin 516, dış hatta 61 bin 743 uçuş düzenlendi.

Atatürk Havalimanı’ndan bu yılın 11 aylık döneminde 37 bin 780 sefer yapıldı. Havalimanından yapılan seferlerin 12 bin 395’i iç, 25 bin 385’i dış hat noktalarına gerçekleştirildi.